https://news.day.az/world/1733593.html В Пакистане произошел мощный взрыв, есть погибшие - ВИДЕО Мощный взрыв произошел во время пятничной молитвы в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Как передает Day.Az, об этом сообщили местные СМИ. Сообщается о большом количестве погибших.
В Пакистане произошел мощный взрыв, есть погибшие - ВИДЕО
Мощный взрыв произошел во время пятничной молитвы в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.
Как передает Day.Az, об этом сообщили местные СМИ.
Сообщается о большом количестве погибших.
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