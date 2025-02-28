В Пакистане произошел мощный взрыв, есть погибшие

Мощный взрыв произошел во время пятничной молитвы в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как передает Day.Az, об этом сообщили местные СМИ.

Сообщается о большом количестве погибших.