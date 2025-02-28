Японский состав на бакинский Кубок мира

Команда Японии по спортивной гимнастике обнародовала состав на Кубок мира, который пройдет 6-9 марта в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на Национальной арене гимнастики выступят шесть спортсменов. Это Кента Чиба, Казуки Мацуми, Цуеши Насегава, Харука Накамура, Айю Токуцуги и Рина Киши.

Отметим, что Чиба в составе сборной Японии стал чемпионом мира в команде в Антверпене (Бельгия) два года назад.

На Кубке мира примут участие команды из 15-ти стран.