В Баку спор с учительницей закончился летальным исходом

Спор между учительницей и родителем в Баку закончился летальным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, инцидент произошел несколько дней назад в школе №25 Хатаинского района.

Согласно утверждениям, во время спора учительница азербайджанского языка Хейранса Каракова почувствовала себя плохо и впала в кому. Она находилась в коме два дня. Вчера ей исполнилось 55 лет, а сегодня она скончалась в больнице, где проходила лечение.

Но насколько достоверны эти утверждения?

Дочь умершей учительницы Фидан Каракова в интервью "Xəzər Xəbər" заявила, что состояние ее матери резко ухудшилось утром 21 февраля дома.

Она также сообщила, что ее мать несколько дней находилась в реанимации.

Подробнее - в видеосюжете: