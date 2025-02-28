К сведению водителей!

- за стоянку на этой улице предусмотрен штраф

Стоянки для такси расположенные по адресу улица Рашида Исмайлова, 11А, посёлок Биляджари, Бинагадинского района, вызывают серьёзные проблемы для владельцев объектов, расположенных вдоль дороги.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, предприниматели утверждают, что после установки знака "место стоянки легковых такси" и нанесения разметки для парковки, им и их клиентам ежедневно выписывают штрафы.

По их словам, этот знак был установлен 5 лет назад, но место не подходит для такси, так как здесь такси никогда не останавливаются.

"Когда приходит клиент, ему сразу выписывают штраф на 40 манатов. Такие случаи происходят регулярно. Предприниматели добавляют, что из-за этого они не могут ни принимать заказы, ни продавать товары", - сообщают предприниматели.

В связи с этим AYNA сообщила, что будет проведена проверка на месте.

При наличии разметки для парковки, почему водителям, припарковавшим свои автомобили вдоль дороги, выписывают штрафы?

Сотрудник Управления Государственной дорожной полиции города Баку Рустам Ахмедли пояснил, что согласно статье 346.6 Кодекса об административных правонарушениях, запрещается стоянка и остановка транспортных средств, не являющихся такси, на таксоплощадках. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 40 манатов.