Франция захотела создать военный союз

Премьер-министр Франции Франсуа Байру выступил за создание европейского оборонного союза по типу НАТО, однако без участия США.

"Да", - сказал Байру отвечая на вопрос газеты Le Figaro о поддержке идеи "создания на европейском уровне оборонного союза по типу НАТО, но без участия США". "Европейский оборонный союз - будет единственным возможным решением", - добавил премьер-министр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, нынешнюю ситуацию должны учитывать те, "кто считал, что безопасность Европы может быть гарантирована США". "Франция со времен генерала Шарля де Голля была права в том, что считала независимость единственной гарантией безопасности в том числе и для Европы".

Байру также отметил, что расходы на оборону должны быть исключены из европейских правил, устанавливающих предельный размер бюджетного дефицита.

Согласно проекту бюджета Франции на 2025 год, военные расходы возрастут более чем на €3 млрд, до €50,5 млрд (2% ВВП). С 2017 года страна планомерно наращивает оборонный бюджет с целью удвоить его к 2030 году, до €67,4 млрд.

Правительство Франсуа Байру в проекте бюджета на 2025 год предусмотрело сокращение социальных расходов и увеличение налогов, чтобы избежать дальнейшего роста дефицита бюджета, который в 2024 году превысил 6% ВВП. Правила ЕС предусматривают, что дефицит бюджета стран Евросоюза не может превышать 3% ВВП в год.