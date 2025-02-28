Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана

На таможенном посту "Астара" был задержан автомобиль, следовавший из Ирана в Россию, в котором было обнаружено значительное количество наркотиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Управление по прессе и связям с общественностью Государственного таможенного комитета.

Автомобиль был остановлен на линии контроля за импортируемой продукцией на таможенном посту "Астара", где водитель был допрошен. При осмотре транспортного средства было обнаружено 97 килограммов 280 граммов марихуаны, упакованных в 308 пакетах.

Суд избрал в отношении водителя меры пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что в результате операции, проведённой сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел, было изъято 27 кг наркотических веществ.