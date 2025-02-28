https://news.day.az/politics/1733681.html Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Пакистана Состоялся телефонный разговор между заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мохаммадом Исхаком Даром и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Пакистана.
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Пакистана
Состоялся телефонный разговор между заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мохаммадом Исхаком Даром и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Пакистана.
Исхак Дар выразил благодарность за искреннее гостеприимство, проявленное во время последнего визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан.
Главы внешнеполитических ведомств договорились тесно сотрудничать, чтобы ускорить реализацию принятых в ходе этого визита решений по торговле и инвестициям.
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