Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Пакистана

Состоялся телефонный разговор между заместителем премьер-министра Исламской Республики Пакистан, министром иностранных дел Мохаммадом Исхаком Даром и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Пакистана.

Исхак Дар выразил благодарность за искреннее гостеприимство, проявленное во время последнего визита премьер-министра Пакистана в Азербайджан.

Главы внешнеполитических ведомств договорились тесно сотрудничать, чтобы ускорить реализацию принятых в ходе этого визита решений по торговле и инвестициям.