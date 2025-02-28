В Баку обновят автобусы на одном из городских маршрутов

Министерство цифрового развития и транспорта при Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) провело конкурс по регулярному маршруту №184.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство, победителем конкурса стала ООО "General Auto Company".

С завтрашнего дня перевозка пассажиров по маршруту №184 будет осуществляться на 13 современных и комфортабельных автобусах. Автобусы будут работать по новому маршруту, начиная от железнодорожной станции в поселке Ени Сураханы. Цель - облегчить гражданам поездки из поселка Ени Сураханы в сторону станций метро "Кероглу" и "Улдуз".

Стоимость проезда по маршруту составит 0,5 маната, а платежи будут осуществляться безналичным расчетом.

"Маршрутные линии представлены на конкурс в соответствии с требованиями действующего законодательства, и AYNA проводит их поэтапно. Цель - улучшить качество и доступность услуг в сфере пассажирских перевозок, обеспечить безопасность и прозрачность при распределении маршрутов", - заявили в AYNA.

Ранее мы сообщали, что в Баку изменен номер одного из автобусных маршрутов.