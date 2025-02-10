https://news.day.az/society/1729230.html В Баку изменен номер одного из автобусных маршрутов С сегодняшнего дня номер автобусного маршрута E2 в Баку заменен на 72. Как сообщает Day.Az со ссылкой на компанию "BakuBus", маршрут E2 начал свою работу в ноябре прошлого года. Автобусы этого маршрута соединяют улицу Самед бека Мехмандарова в поселке Кёхне Гюнешли Хатаинского района Баку с торговым центром "Садарак" в Гарадагском районе.
В Баку изменен номер одного из автобусных маршрутов
С сегодняшнего дня номер автобусного маршрута E2 в Баку заменен на 72.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на компанию "BakuBus", маршрут E2 начал свою работу в ноябре прошлого года.
Автобусы этого маршрута соединяют улицу Самед бека Мехмандарова в поселке Кёхне Гюнешли Хатаинского района Баку с торговым центром "Садарак" в Гарадагском районе.
В качестве промежуточных остановок определены Неапольский и Украинский круги, улица Рамиза Гулиева (круг Наргиля), проспект 8 Ноября (Бакинская тепловая электростанция), ASAN xidmət №2, улица Зарифы Алиевой (станция метро "Сахиль"), круг Азнефть и мечеть Биби-Эйбат.
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