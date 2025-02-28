Маск назвал будущего президента США

Действующий вице-президент США Джей Ди Вэнс в будущем станет главой государства.

Как передает Day.Az, об этом заявил американский предприниматель, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск в соцсети X.

Бизнесмен назвал Вэнса "лучшим вице-президентом" и "нашим будущим президентом", отвечая на пост про его речь на Мюнхенской конференции по безопасности.

В январе пост президента США во второй раз занял республиканец Дональд Трамп. Вэнс избирался с ним в паре. До этого он был сенатором от штата Огайо.