OpenAI представила новый GPT-4.5

Компания - разработчик чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT презентовала обновление GPT-4.5.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

По его информации, обновление GPT-4.5 сможет лучше распознавать запросы и реалистичнее реагировать на них. Доступ к новой версии получат пользователи ChatGPT Pro и API. Он будет предоставлен с целью "выявить сильные и слабые стороны, понять, как люди будут пользоваться обновлением".

Глава OpenAI Сэм Альтман ранее сообщал, что обновление GPT-4.5, которое ранее называлось Orion, станет последней моделью, которая будет работать без технологии глубокого рассуждения, которая, как ожидается, появится в пятом поколении GPT.