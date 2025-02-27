https://news.day.az/officialchronicle/1733400.html Президент Гвинеи-Бисау пригласил Президента Ильхама Алиева посетить его страну Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало пригласил Президента Ильхама Алиева посетить его страну. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. "Я надеюсь, мой дорогой брат, что Вы снова посетите нас.
Президент Гвинеи-Бисау пригласил Президента Ильхама Алиева посетить его страну
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало пригласил Президента Ильхама Алиева посетить его страну.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
"Я надеюсь, мой дорогой брат, что Вы снова посетите нас. Господин Президент также пригласил меня посетить его страну. Я с удовольствием это сделаю, чтобы продолжить наш плодотворный диалог", - сказал Президент Ильхам Алиев.
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