Президент Гвинеи-Бисау пригласил Президента Ильхама Алиева посетить его страну

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало пригласил Президента Ильхама Алиева посетить его страну.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.

"Я надеюсь, мой дорогой брат, что Вы снова посетите нас. Господин Президент также пригласил меня посетить его страну. Я с удовольствием это сделаю, чтобы продолжить наш плодотворный диалог", - сказал Президент Ильхам Алиев.