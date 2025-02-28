Узбекская девелоперская компания изучает азербайджанский рынок

Узбекская девелоперская компания Murad Buildings изучает азербайджанский рынок.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend генеральный директор узбекской девелоперской компании Murad Buildings Ойбек Нурмухамедов в кулуарах международного саммита по недвижимости "Движение" в Баку.

"Это мой первый визит в Азербайджан, в Баку, и впечатления просто грандиозные. Город достиг многого - архитектура гармонично сочетает в себе европейские и постсоветские элементы. При этом культура, традиции, теплые человеческие отношения сохраняются, и это действительно радует", - сказал он.

По его словам, масштабы и перспективы развития города впечатляют, а динамика роста компаний вызывает оптимизм.

"Что касается выхода на зарубежные рынки, то наше присутствие в Баку носит, скорее, ознакомительный характер - мы здесь, чтобы изучить рынок и обменяться опытом. В краткосрочной перспективе у нас нет планов выхода на международные рынки, включая Азербайджан, поскольку наша собственная страна также активно развивается, и сейчас мы должны сосредоточиться на этом. Наша главная цель и миссия - прежде всего развивать родные рынки", - отметил Нурмухамедов.

Генеральный директор уточнил, что в настоящее время компания фокусируется на бизнес-премиум сегменте. В этом году планируется запуск от трёх до пяти новых проектов, также ориентированных на данный сегмент.

"Мы видим перспективы и возможности в развитии территории Нового Ташкента. Когда будет больше ясности по мастер-планированию, и если увидим, что можем привнести ценность своим продуктом, мы обязательно зайдём и на этот рынок", - заключил он.

Отметим, что Murad Buildings - одна из крупнейших девелоперских компаний Узбекистана, работающая на рынке более 21 года. Компания занимается строительством жилых комплексов, уделяя внимание инновационным решениям и smart-технологиям.