https://news.day.az/society/1733637.html

Председатель Ханкендинского суда избран членом Судебно-правового совета Азербайджана

Сегодня в рамках форума судей Азербайджана состоялась Конференция судей Азербайджанской Республики. Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на Верховный суд Азербайджана. Было отмечено, что на конференции были проведены выборы в состав Судебно-правового совета Азербайджана.