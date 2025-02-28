https://news.day.az/society/1733637.html Председатель Ханкендинского суда избран членом Судебно-правового совета Азербайджана Сегодня в рамках форума судей Азербайджана состоялась Конференция судей Азербайджанской Республики. Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на Верховный суд Азербайджана. Было отмечено, что на конференции были проведены выборы в состав Судебно-правового совета Азербайджана.
Председатель Ханкендинского суда избран членом Судебно-правового совета Азербайджана
Сегодня в рамках форума судей Азербайджана состоялась Конференция судей Азербайджанской Республики.
Об этом в пятницу сообщает Day.Az со ссылкой на Верховный суд Азербайджана.
Было отмечено, что на конференции были проведены выборы в состав Судебно-правового совета Азербайджана.
Единогласным решением членов конференции председатель Ханкендинского городского суда Илькин Абдуллаев был избран членом Судебно-правового совета Азербайджана в качестве судьи, представляющего суды первой инстанции.
Таким образом, был сформирован полный состав Судебно-правового совета Азербайджана.
Отметим, что Судебно-правовой совет состоит из 15 членов.
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