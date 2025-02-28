Почтение и любовь азербайджанской молодежи к мугаму

В рамках проекта Международного центра мугама "Азербайджанский мугам" представлена очередная концертная программа "Muğam dəstgahları" с участием мастеров древнего национального музыкального искусства, включенного ЮНЕСКО в Список шедевров нематериального наследия человечества, сообщает Day.Az.

Заслуженный коллектив Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова (художественный руководитель и главный дирижер Мустафа Ашуров) исполнил композиции "Забул сегях" и "Баяты кюрд" с участием заслуженных артистов Азербайджана Севиндж Сарыевой, Бейимханым Велиевой, Гочага Аскерова и ханенде Эльбруса Нифталиева.

Директор Международного центра мугама, заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде отметил, что главная цель проекта - сохранение и передача будущим поколениям нашей школы классического исполнительства, донесение философии нашего древнего мугамного искусства до широкой общественности. Обращая внимание на большое количество молодежи в аудитории, он отметил важность сохранения нашего национального наследия, передачи его будущим поколениям.

Выступления ханенде в сопровождении оркестра были встречены бурными овациями.

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