Стали известны новые подробности покушения на Трампа

К покушению на президента США Дональда Трампа во время предвыборного митинга в июле 2024 года могла быть причастна преступная группировка. Об этом заявил частный сыщик Дуг Хэгман, передает New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы не думаем, что он (стрелявший в Трампа Томас Мэтью Крукс - прим. "Ленты.ру") действовал в одиночку. Это требовало серьезной координации. По моему мнению, Круксом руководил не один человек и его использовали для этого покушения. Я бы не исключал возможности, что на самом митинге были люди, помогавшие ему", - сказал детектив.

Хэгман и еще шесть других следователей работали над делом в течение нескольких месяцев и опросили более 100 человек. Они провели анализ геолокации мобильных телефонов и планшетов, которые были найдены у Крукса дома, на стрельбище, где он практиковался в стрельбе, на митинге и в средней школе Бетел-Парк, которую он окончил в 2022 году.