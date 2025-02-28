В Канаде прошла акция по информированию о Ходжалинском геноциде

В Оттаве и Торонто при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, по инициативе и организации Азербайджанского общества искусства и культуры "Вэтэн" прошли информационные акции.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что во время акций автомобили с LED-экраном, где были отображены реалии Ходжалинского геноцида, передвигались по центру города, в том числе по улицам и площадям, где расположены здания законодательных органов.

На экранах демонстрировались флаг и карта Азербайджана, имена и фотографии жертв Ходжалинского геноцида, лозунги и призывы - "Справедливость для Ходжалы!", "Признайте Ходжалинский геноцид!", "Ходжалинский геноцид, 26 февраля 1992 года", "Привлечь к ответственности армянских военных преступников!" и др.