В Баку идет снег

Обнародована фактическая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, сейчас в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Гобустане, Алтыагаче, Губе, Гусаре, Халтане и Шабране идет снег.

Согласно желтому предупреждению, скорость западного ветра в Лачине достигает 19 м/с, в Зангилане - 18 м/с, в Кяльбаджаре - 17 м/с, в Ширване - 15 м/с.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове равна 1 градусу, в низменных районах - 7 градусов тепла, в Нахчыванской МР - 5 градусов тепла, а в горных районах - 12 градусов мороза.