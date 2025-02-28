Автор: Байрам Эльшадов

Марсельская коммуна, в которой армянские фамилии встречаются чаще, чем багеты, решила наконец-то узаконить свои давние отношения с армянством. В пятницу французские и армянские СМИ с полными штанами радости сообщили, что Марсель и Ереван теперь побратимы. Глядя на это решение, остается только гадать, когда Марсель перестанет прикидываться французским городом и наконец попросит о включении в состав Армении. Впрочем, судя по политике местных властей, этот процесс уже давно запущен.

Как заявил мэр Марселя Бенуа Пайян, это решение было принято "единогласно". Ну а кто бы сомневался. Он даже не забыл рассказать трогательную историю о том, как его город "не был бы Марселем без армян", которые, оказывается, и сделали его тем, чем он является. Ну конечно, средиземноморский порт с тысячелетней историей был никем, пока в него не приехали армяне. Ну-ну...

Разумеется, не обошлось без обвинений в адрес Азербайджана. Как же без этого?

"Под натиском Азербайджана в 2020 году начался конфликт", - изрек Пайян, заботливо игнорируя тот факт, что именно Армения спровоцировала 44-дневную войну. Напомним, что, будучи на Джыдыр-дюзю, премьер-министр Никол Пашинян в пьяном угаре устраивал танцы и вообще заявил, что "Карабах - это Армения и точка", чем поставил в тупик весь переговорный процесс. Забыл Пайянн и то, что Карабах, который весь мир признает территорией Азербайджана, находился почти 30 лет под оккупацией Армении.

Но зачем такие детали, когда можно в очередной раз представить Армению вечной жертвой, а Азербайджан - "агрессором"?

По логике господина Пайяна, мир наступает тогда, когда Армения получает чужие территории и полностью игнорирует международное право. А вот если Азербайджан возвращает свое, значит, это "ужасная война". Какая удобная система координат!

Впрочем все это никого уже не удивляет, особенно учитывая то, что семья мэра-шизофреника имеет армянские корни. Да, часть его семьи - это выходцы из Армении.

Собственно, чего уж там скрывать - Марсель давно стал французской провинцией Армении, так что подписание соглашения с Ереваном выглядит скорее как формальность. Это примерно как объявить, что солнце светит днем, или что французский сыр пахнет специфично.

Следующим шагом, наверное, будет официальное переименование города в "Новый Ереван", а потом и вовсе начнётся сепаратизм. Ну а пока местные власти продолжают старательно вылизывать сапоги армянской диаспоры, можно только посочувствовать тем немногочисленным французам, которые еще верят, что живут во Франции, а не в армянском анклаве.