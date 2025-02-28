Сбой в работе WhatsApp

В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Неполадки возникли около 19:30 по бакинскому времени, свидетельствуют данные сервиса: количество жалоб, поданных приблизительно в это время, превысило 1,3 тыс.

Более половины пользователей Downdetector (52%) пожаловались на сложности с отправкой сообщений, еще 37% сообщили о проблемах с подключением к серверу. 11% рассказали о неполадках в работе приложения.