https://news.day.az/hitech/1733720.html Сбой в работе WhatsApp В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Неполадки возникли около 19:30 по бакинскому времени, свидетельствуют данные сервиса: количество жалоб, поданных приблизительно в это время, превысило 1,3 тыс.
Сбой в работе WhatsApp
В работе мессенджера WhatsApp произошел сбой.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Неполадки возникли около 19:30 по бакинскому времени, свидетельствуют данные сервиса: количество жалоб, поданных приблизительно в это время, превысило 1,3 тыс.
Более половины пользователей Downdetector (52%) пожаловались на сложности с отправкой сообщений, еще 37% сообщили о проблемах с подключением к серверу. 11% рассказали о неполадках в работе приложения.
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