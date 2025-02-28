https://news.day.az/society/1733487.html Трагедия в Абшероне: женщина сделала себе укол и умерла - ВИДЕО В Абшероне женщина скончалась после введения себе антибиотика. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, 42-летняя Гюльнара Джахангирова, зарегистрированная в Ясамальском районе, проживала в городе Хырдалан.
Трагедия в Абшероне: женщина сделала себе укол и умерла - ВИДЕО
В Абшероне женщина скончалась после введения себе антибиотика.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, 42-летняя Гюльнара Джахангирова, зарегистрированная в Ясамальском районе, проживала в городе Хырдалан.
По словам соседей, из-за резкого похолодания её самочувствие ухудшилось, после чего она приобрела антибиотик в одной из аптек и сделала себе инъекцию. Однако вскоре после укола её состояние резко ухудшилось, и женщина скончалась.
Обстоятельства происшествия уточняются, ведётся расследование.
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