Трагедия в Абшероне: женщина сделала себе укол и умерла

В Абшероне женщина скончалась после введения себе антибиотика.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, 42-летняя Гюльнара Джахангирова, зарегистрированная в Ясамальском районе, проживала в городе Хырдалан.

По словам соседей, из-за резкого похолодания её самочувствие ухудшилось, после чего она приобрела антибиотик в одной из аптек и сделала себе инъекцию. Однако вскоре после укола её состояние резко ухудшилось, и женщина скончалась.

Обстоятельства происшествия уточняются, ведётся расследование.