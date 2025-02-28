Массовый митинг у парламента Греции

Тысячи людей пришли на митинг к парламенту Греции по призыву родственников жертв крупной железнодорожной катастрофы 2023 года, требуя провести ее тщательное расследование и наказать виновных.

Как передает Day.Az, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Хотя полиция распорядилась закрыть две наиболее близкие к месту митинга центральные станции метро "Синтагма" и "Панепистимио", люди начали собираться у парламента Греции на центральной афинской площади "Синтагма" ("Конституции") с самого утра. Сама площадь, парк и прилегающие улицы уже полностью заполнились народом. Протестующие несут плакаты с надписями "Не дадим скрыть преступление", "Мы - души 57 погибших", "Не забудем, не простим", "Требуем суда и справедливости", "Политиков к ответу".

Полиция принимает усиленные меры безопасности в связи с митингом, стараясь не допустить каких-либо инцидентов. Подходы к парламенту контролируются полицейским спецназом в защитном обмундировании, у въезда на территорию высшего законодательного органа стоят полицейские автобусы. На центральной площади и прилегающих улицах развернуты более 5 тыс. полицейских из всех правоохранительных органов, охранных и дорожных служб. Координирование действий осуществляется при помощи полицейского вертолета, а также дрона, которые отправляют видеоизображения в оперативный центр Главного полицейского управления столичной области Аттика (GADA). С утра в центре Афин полицейскими проводятся профилактические проверки на предмет выявления подозрительных лиц, уже задержаны 11 человек. По данным газеты "Прото тема" (Proto Thema), среди митингующих будут находиться представители службы безопасности в штатском, чтобы вовремя изолировать тех, кто пытается устроить инциденты.

По сообщению греческого телеканала ERT-news, митинги в связи с трагедией в Темпи проводятся не только в Афинах, но и в Салониках, Патрах и еще 220 городах Греции, а также в 82 городах за рубежом.

В результате столкновения пассажирского поезда Афины - Салоники на большой скорости с грузовым составом в ночь с 28 февраля на 1 марта 2023 года в местечке Темпи погибли 57 человек, десятки получили ранения. После катастрофы представители профсоюзов железнодорожников заявили о проблемах с обеспечением безопасности на маршруте Афины - Салоники. По их словам, на ряде участков, где скорость движения поездов достигала 160 км/ч, не работали системы световой сигнализации и автоматического управления, перемещение поездов не отображалось на мониторах. Машинисты фактически вели поезда в ручном режиме. После аварии движение поездов в Греции было приостановлено, но после 22 марта 2023 года было поэтапно возобновлено.

Доклад экспертов

Накануне нынешнего митинга эксперты греческой Национальной организации по расследованию авиационных, железнодорожных происшествий и безопасности на транспорте (EODASAAM) обнародовали 178-страничный доклад, в котором говорится, что причинами железнодорожной катастрофы в Темпи стали человеческие ошибки, отсутствие автоматизации и контроля за процессами, нехватка персонала, а также "возможное присутствие в вагоне грузового поезда неизвестного горючего вещества", которое могло привести к огненному шару и взрыву во время катастрофы. В докладе организации подробно описываются действия начальника вокзала города Лариса и машинистов пассажирского поезда IC-62, который был направлен в сторону Салоник по пути, обычно зарезервированному для поездов, идущих в обратном направлении из Салоник в Афины. В докладе, в частности, отмечается, что неопытный начальник вокзала, проработавший на своей должности всего месяц, решил вручную отправить пассажирский поезд из Ларисы и забыл переключить стрелку, в результате чего произошло лобовое столкновение пассажирского поезда с грузовым.

Официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис, комментируя на брифинге данный доклад, заявил, что в этом документе ничего не говорится о каком-либо сокрытии властями фактов и улик, раздуваемом оппозиционными партиями. По словам Маринакиса, в документе перечислены очень серьезные недостатки на железных дорогах, нехватка кадров и недофинансирование, поэтому все должно оценить правосудие.

Паралич транспорта

Митинги проводятся в рамках объявленной крупнейшими профсоюзными объединениями страны 24-часовой забастовки с требованием наказать виновников катастрофы пассажирского поезда в местечке Темпи. Акция протеста уже привела к изменениям в работе общественного транспорта в столице. Водители городских автобусов и троллейбусов не будут работать целые сутки. Поезда афинского метро вышли на линию только с 09:00 (11:00 Баку) и будут ходить до 17:00, чтобы облегчить демонстрантам приезд в центр столицы на митинги. С 06:00 28 февраля до 06:00 1 марта бастуют водители такси, некоторые из которых собираются бесплатно подвозить в центр Афин граждан для участия в манифестациях. На весь день остановились поезда на железной дороге, включая пригородные электрички. Из-за участия в акции протеста моряков в портах на сутки на якорях останутся суда всех категорий.

Об участии в суточной забастовке объявил и Управляющий совет Союза авиадиспетчеров Греции, из-за чего греческие авиакомпании отменили на этот день почти все рейсы в Грецию и из нее, а также полеты по внутренним маршрутам. Часть отмен авиарейсов произойдет и 1 марта. В знак поддержки требований бастующих не работают также супермаркеты и промтоварные магазины, театры и ночные клубы, бастуют преподаватели средних школ и вузов.

26 января 2025 года в Афинах и более чем 100 других городах Греции, а также за рубежом прошли массовые митинги по призыву родственников жертв железнодорожной катастрофы в Темпи, которые требовали выяснить ее причины и наказать виновных. Тогда в столицу на митинг, по оценке полиции, пришли более 30 тыс. человек, однако греческие СМИ посчитали, что эти данные сильно занижены. По подсчету, который приводится газетой Ta Nea, в митинге тогда приняли участие около 140 тыс. человек.