https://news.day.az/economy/1733376.html Иностранная компания покидает азербайджанский рынок Филиал сингапурской компании "WOOD GROUP INTERNATIONAL SERVICES PTE. LTD." в Азербайджанской Республике упраздняется. Как сообщает Day.Az, об этом объявила сама компания. Было отмечено, что кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: AZ1025, город Баку, Хатаинский район, улица Ходжалы, дом 37.
Иностранная компания покидает азербайджанский рынок
Филиал сингапурской компании "WOOD GROUP INTERNATIONAL SERVICES PTE. LTD." в Азербайджанской Республике упраздняется.
Как сообщает Day.Az, об этом объявила сама компания.
Было отмечено, что кредиторы могут в течение двух месяцев предъявить свои требования по адресу: AZ1025, город Баку, Хатаинский район, улица Ходжалы, дом 37.
Отметим, что данная компания была зарегистрирована в 2016 году. Его законным представителем является Карри Дуглас Реймонд.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре