Yelo Bank предлагает надежный способ приумножить твои сбережения и получать высокую прибыль. Теперь тебе не нужно ждать целый год, чтобы заработать с депозитом "Yelo Стабильный"! Ты можешь получать доход до 12% не только в конце срока, но и ежемесячно, что делает управление финансами более удобным и гибким.



Yelo Bank предлагает срочные депозиты в AZN с минимальным сроком в 12 месяцев и доходностью до 12%. Срок вклада варьируется от 3 до 24 месяцев с возможностью автоматического продления. А если внесешь 1000 AZN/USD и более, получишь в подарок карту Yelo Light. С ее помощью ты сможешь легко получать ежемесячные проценты и пользоваться кэшбэком при покупках.



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