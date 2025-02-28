В Гамильтоне почтили память жертв Ходжалинского геноцида

Азербайджанское общество Гамильтона, действующее в канадском городе Гамильтон, провело мероприятие, посвященное 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, в мероприятии приняли участие члены азербайджанской общины, канадской общественности, студенты Университета Макмастера и представители Турции, Англии, Китая, Кореи, Украины, Нидерландов, Мексики, Канады, Сербии и Ирландии.

На памятной церемонии сначала прозвучали государственные гимны Канады и Азербайджана. Затем минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Руководитель организации Джамиля Шепард и модератор мероприятия Дэвид Шепард подробно проинформировали участников мероприятия об исторических фактах Ходжалинской трагедии, причинах геноцида, тяжелых последствиях для нашего народа и подчеркнули важность сохранения памяти о Ходжалы для будущих поколений.

После показа фильма Khojaly: The Grief of a Nation ("Ходжалы: беда одной нации") живущий в Канаде корейский скрипач, маэстро Роберт исполнил песни "Ай, Лачин" и "Сян гяльмяз олдун". Маэстро Роберту от имени Азербайджанского общества Гамильтона была подарена книга "Жемчужины азербайджанской музыки".

Иностранные гости, принявшие участие в мероприятии, ознакомились с книгами об Азербайджане и его истории.

Участникам были предложены чай и кофе в стаканах с именами и возрастом детей, безжалостно убитых в Ходжалы.