В Каспийском море произошло землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

Сообщается, что подземные толчки магнитудой 3,1 произошли в 12:49 на глубине 74 км.