https://news.day.az/society/1733318.html В Каспийском море произошло землетрясение В Каспийском море произошло землетрясение. Об этом Day.Az сообщили в Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы. Сообщается, что подземные толчки магнитудой 3,1 произошли в 12:49 на глубине 74 км.
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.
Сообщается, что подземные толчки магнитудой 3,1 произошли в 12:49 на глубине 74 км.
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