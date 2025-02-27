Трамп подтвердил, что подпишет сделку с Зеленским

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен подписать с Володимиром Зеленским соглашение о добыче на Украине редкоземельных элементов и других минералов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп заявил об этом в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме.

Трамп отметил, что США остро нуждаются в редкоземельных металлах.