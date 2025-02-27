https://news.day.az/world/1733473.html Трамп подтвердил, что подпишет сделку с Зеленским Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен подписать с Владимиром Зеленским соглашение о добыче на Украине редкоземельных элементов и других минералов. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters. Трамп заявил об этом в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме.
Трамп подтвердил, что подпишет сделку с Зеленским
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен подписать с Володимиром Зеленским соглашение о добыче на Украине редкоземельных элементов и других минералов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.
Трамп заявил об этом в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме.
Трамп отметил, что США остро нуждаются в редкоземельных металлах.
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