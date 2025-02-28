https://news.day.az/politics/1733646.html Официальный Баку ответил на претензии МИД Армении Азербайджан решительно осуждает и отвергает заявление МИД Армении от 28 февраля 2025 года, в котором содержатся безосновательные обвинения в якобы жестоком обращении с лицами армянского происхождения, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, а также касательно продолжающегося над ними судебного процесса.
Официальный Баку ответил на претензии МИД Армении
Азербайджан решительно осуждает и отвергает заявление МИД Армении от 28 февраля 2025 года, в котором содержатся безосновательные обвинения в якобы жестоком обращении с лицами армянского происхождения, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, а также касательно продолжающегося над ними судебного процесса.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на необоснованное заявление МИД Армении.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре