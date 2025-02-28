Председатель Верховного суда назвал количество судей, действующих в Азербайджане

В Азербайджане в настоящее время действуют 628 судей.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов на первом форуме судей Азербайджана.

Он сказал, что численность судейского корпуса впервые достигла рекордного уровня - 628 человек.

"В результате принятых мер за короткий срок было отобрано около 140 кандидатов в судьи и назначено в различные суды первой инстанции, что позволило впервые довести численность судейского корпуса до рекордных 628 человек. Также следует отметить, что в настоящее время более 330 кандидатов находятся на разных этапах процесса отбора. Выбор кандидатами мест назначения в соответствии с набранными ими баллами сыграл важную роль в повышении прозрачности и объективности, а также в укреплении общественного доверия в данной области. Проводимая работа также позволила заполнить вакансии в судах высших инстанций профессиональными кадрами. В рамках этого в суды высших инстанций было выдвинуто до 60 опытных судей",- подчеркнул он.

Он также отметил, что в прошлом году был создан Комитет по оценке судей, в котором представлены все судьи судов инстанций, с целью продвижения судей на должности, изменения места работы или освобождения от занимаемой должности на основе объективных и прозрачных критериев, а также для определения их потребностей в обучении.