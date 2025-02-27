https://news.day.az/culture/1733357.html Этюды Абшерона будут представлены в Центре искусств "Хатаи" В Центре искусств "Хатаи" в Баку будут представлены работы, созданные на пленэре членами Союза художников Азербайджана Абдулами Алиевым, Сулейманом Гусейновым, Амиром Мадатовым и Саббаром Манафовым, сообщили Day.Az организаторы. Работы были созданы в различных местах Абшерона за последний год.
Этюды Абшерона будут представлены в Центре искусств "Хатаи"
В Центре искусств "Хатаи" в Баку будут представлены работы, созданные на пленэре членами Союза художников Азербайджана Абдулами Алиевым, Сулейманом Гусейновым, Амиром Мадатовым и Саббаром Манафовым, сообщили Day.Az организаторы.
Работы были созданы в различных местах Абшерона за последний год. Этюды в технике масляной живописи и акварели будет представлены с 3 (открытие в 17.00) по 5 марта при поддержке Союза художников Азербайджана.
Главная цель проекта - активное участие в пленэрах, отображение красоты родного края. Вход свободный.
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