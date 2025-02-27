https://news.day.az/world/1733474.html Переговорные делегации Израиля и Катара прибыли в Каир Делегации переговорщиков от Израиля и Катара прибыли в египетскую столицу для участия в переговорах по сектору Газа. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила государственная информационная служба Египта. По ее данным, в консультациях в Каире также принимают участие неназванные "представители США".
Переговорные делегации Израиля и Катара прибыли в Каир
Делегации переговорщиков от Израиля и Катара прибыли в египетскую столицу для участия в переговорах по сектору Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила государственная информационная служба Египта.
По ее данным, в консультациях в Каире также принимают участие неназванные "представители США". Стороны, как ожидается, обсудят следующие этапы соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве, чтобы гарантировать, что и Израиль, и палестинское движение ХАМАС "будут придерживаться достигнутых договоренностей".
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