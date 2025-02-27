Переговорные делегации Израиля и Катара прибыли в Каир

Делегации переговорщиков от Израиля и Катара прибыли в египетскую столицу для участия в переговорах по сектору Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила государственная информационная служба Египта.

По ее данным, в консультациях в Каире также принимают участие неназванные "представители США". Стороны, как ожидается, обсудят следующие этапы соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве, чтобы гарантировать, что и Израиль, и палестинское движение ХАМАС "будут придерживаться достигнутых договоренностей".