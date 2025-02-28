https://news.day.az/world/1733479.html Трамп об урегулировании конфликта в Украине Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренности относительно урегулирования конфликта в Украине будут достигнуты. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме на вопрос о том, удастся ли достичь этих договоренностей.
Трамп об урегулировании конфликта в Украине
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что договоренности относительно урегулирования конфликта в Украине будут достигнуты.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сказал он в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме на вопрос о том, удастся ли достичь этих договоренностей.
"Да, мы сможем", - ответил он.
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