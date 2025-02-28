https://news.day.az/world/1733480.html НАТО предоставит Киеву миллиарды Североатлантический альянс готовит новый пакет помощи и гарантии безопасности для Украины. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в социальной сети X. "НАТО и США становятся сильнее, союзники увеличивают инвестиции в оборону.
НАТО предоставит Киеву миллиарды
Североатлантический альянс готовит новый пакет помощи и гарантии безопасности для Украины.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в социальной сети X.
"НАТО и США становятся сильнее, союзники увеличивают инвестиции в оборону. Уже объявлено о крупных расширениях, за которыми последуют новые. Что касается Украины, то союзники выделяют еще миллиарды на помощь и гарантии безопасности", - написал генсек.
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