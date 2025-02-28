Внесение изменений в конституцию Армении устранит одно из серьезных препятствий на пути заключения мирного договора

Несмотря на то, что вторая Карабахская война завершилась победой Азербайджана, и наша страна стала победившей стороной, Азербайджан предложил заключение мирного договора, основанного на пяти ключевых принципах международного права. Однако процесс подписания такого важного международного акта столкнулся с серьезными препятствиями. Это связано с тем, что в декларации о независимости Армении содержатся прямые призывы к объединению Карабахского региона с Арменией, что нарушает территориальную целостность Азербайджана. Эти положения также нашли отражение в преамбуле конституции Армении.

Как передает Day.Az, об этом заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Низами Сафаров, выступая сегодня на пленарном заседании парламента.

По словам Низами Сафарова, твердая позиция Президента Ильхама Алиева заключается в том, что мир может быть достигнут только в случае внесения изменений в конституцию Армении и другие нормативно-правовые документы.

"Именно благодаря обоснованной и однозначной позиции Азербайджана руководство Армении было вынуждено признать, что "если государственная политика Армении будет опираться на декларацию о независимости и присоединении Карабаха к Армении, то мир будет невозможен, и война продолжится.

Недавно премьер-министр Армении заявил, что ранее проведенные в стране референдумы вызывают вопросы с точки зрения легитимности, и сообщил о необходимости проведения нового референдума по принятию новой конституции после парламентских выборов 2026 года.

Если изменения в конституцию Армении, на которых настаивает Азербайджан, будут внесены, это устранит одно из самых серьезных препятствий для заключения мирного договора. Как отметил Президент Ильхам Алиев, "изменение Конституции [Армении] - это не наша прихоть, это просто объективное условие".

Другим важным требованием, на котором настаивает азербайджанская сторона, является ликвидация Минской группы ОБСЕ. После восстановления территориальной целостности и суверенитета Азербайджана нет необходимости в существовании института, который был создан для разрешения конфликта, уже завершился и остался в прошлом, и который продемонстрировал свою недееспособность в течение почти тридцати лет.

Позиция азербайджанской стороны, основанная на международном праве и существующих геополитических реалиях, однозначно демонстрирует, что наше государство продолжает последовательную деятельность по установлению прочного мира и международной безопасности в регионе Южного Кавказа, и усилия Азербайджана в ближайшее время, безусловно, принесут положительные результаты", - отметил депутат.