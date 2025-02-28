Apple объяснила ключевой недостаток дешевого iPhone

В корпорации Apple объяснили, почему новый iPhone 16e не получил поддержку магнитной зарядки MagSafe. Об этом сообщает издание 9to5Mac, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на IT-автора Джона Грубера, который общался с представителями компании. По его словам, в Apple рассказали, что iPhone 16e остался без быстрой беспроводной зарядки, так как "целевая аудитория смартфона обходится без нее". При этом многие журналисты назвали отсутствие MagSafe ключевым недостатком 16e.

Грубер добавил, что неназванный представитель IT-гиганта рассказал, что покупатели недорогих смартфонов чаще предпочитают проводную зарядку. "Клиенты вообще не пользуются индукционной зарядкой", - процитировал источника в Apple Джон Грубер.

Стандарт MagSafe появился в 2020 году и впервые был внедрен в смартфонах серии iPhone 12. С помощью находящегося под корпусом телефона магнита обеспечивается точное расположение зарядного устройства. Кроме того, с MagSafe смартфоны Apple могут заряжаться с мощностью 25 ватт, тогда как без него - 7,5 ватта.

"Одно дело, если зарядка с помощью кабеля - это намеренное предпочтение для покупателей iPhone 16e. Но если Apple думает, что ее клиентам будет все равно только потому, что они привыкли заряжать смартфон по проводу, не уверены, что это справедливое суждение", - заключили журналисты 9to5Mac.