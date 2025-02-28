Сегодня начинается "Парад планет"

Вечером 28 февраля произойдет редкое планетарное выравнивание, во время которого сразу семь планет - Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс - выстроятся в одну линию на небе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на NASA.

Четыре планеты (Меркурий, Венера, Юпитер и Марс) можно будет увидеть невооруженным глазом, а для наблюдения за Ураном и Нептуном потребуется бинокль или телескоп. Сатурн окажется самой сложной целью, так как он будет находиться слишком близко к Солнцу, и его видимость будет зависеть от конкретного местоположения наблюдателя.

Это явление, известное как планетарная конъюнкция, возникает из-за особенностей орбит планет, которые периодически выстраиваются в одну линию с точки зрения Земли.

В Баку лучше всего начинать наблюдение сразу после захода Солнца - с 19:00 по местному времени. До 20:00 можно попытаться разглядеть Сатурн, затем, около 20:30, с горизонта исчезнет Меркурий, а после 21:00 постепенно пропадут Нептун и Венера.

Хотя выравнивание нескольких планет происходит относительно часто, великое выравнивание, когда семь планет окажутся по одну сторону от Солнца, повторится только в 2161 году.