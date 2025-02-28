В Гааге почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В нидерландском городе Гаага прошла церемония памяти в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида. Мероприятие было организовано при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций и Азербайджано-турецкой культурной ассоциации Нидерландов.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, участники мероприятия сначала возложили цветы к памятнику Ходжалинскому геноциду на Гаагском кладбище Nieuw Eykenduynen и почтили минутой молчания память жертв трагедии.

Исполнительный директор Фонда поддержки азербайджанской диаспоры Акрам Абдуллаев, советник руководителя Управления коммуникаций Администрации президента Турции Гусейн Алтыналан, заместитель председателя Партии националистического движения, депутат Ильяс Топсакал, советник посла Азербайджана в Нидерландах Нурлан Алиев, представитель посольства Турции в Нидерландах Пинар Гюлюн Кайсери, советник председателя Федерации турецко-азербайджанских обществ (TADEF) Парвиз Мамедзаде, представитель общественности Нидерландов Рон Газелле, правозащитник Пол Донкерс рассказали об истории геноцида, совершенного армянскими палачами против мирных жителей в ночь на 26 февраля 1992 года, отметив, что эта трагедия вписана кровавыми буквами в историю азербайджанского народа.

Они подчеркнули важность того, чтобы международное сообщество не оставалось равнодушным к Ходжалинскому геноциду, который был преступлением не только против азербайджанцев, но и против человечества. В выступлениях упоминался процесс возвращения в Ходжалы, визиты Президента Ильхама Алиева в Ходжалы и встречи с местными жителями.

Жительница Ходжалы, потерявшая в ту ночь членов своей семьи, председатель Общественного объединения "Признание армянской агрессии", писатель-публицист, журналист Сария Муслимгызы рассказала о нынешнем развитии Ходжалы, о котором она мечтала много лет. Она была в числе первых жителей, вернувшихся в Ходжалы через 32 года.

С.Муслимгызы представила участникам переведенные на голландский язык книги "Они никогда не вырастут" (Ze werden nooit volwassen) и "Пришедший из Ходжалы" (Geesten uit Khojaly). Книги, рассказывающие о жизни женщин и детей, ставших жертвами Ходжалинского геноцида, переведенные на разные языки, были встречены участниками с большим интересом.

В ходе мероприятия были показаны подготовленные Фондом Гейдара Алиева видеоролики о Ходжалинском геноциде, художественно-документальный короткометражный фильм "Символ Ходжалы" и прозвучало видеовыступление председателя Азербайджано-турецко-голландского культурного общества Ильхана Ашкына.

Также была представлена выставка картин учеников школы Харыбюльбюль, отражающих ужасы очевидцев Ходжалы и горькую реальность трагедии. Детям, чьи рисунки были представлены на выставке, были вручены благодарственные подарки.

В заключение Туграхан Ашкын подчеркнул важность не только увековечения памяти Ходжалинской трагедии, но и передачи ее будущим поколениям и отметил, что именно с этой целью была организована выставка картин.

Отмечается, что подобная работа, проделанная диаспорскими организациями и активистами, весьма значима с точки зрения доведения до международной общественности реалий, исторических фактов Азербайджана.