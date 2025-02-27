Корреспондент АМИ Trend станет первым гостем нового проекта MEMIM "Закулисье культуры: тайны журналистики"

Научно-методический и квалификационный центр культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана запускает новый проект под названием "Закулисье культуры: тайны журналистики", сообщили Day.Az в пресс-службе MEMIM .

Цель проекта, приуроченного к 150-летию азербайджанской национальной прессы - повышение интереса молодых журналистов к журналистике в сфере культуры, расширение их деятельности в этом направлении, получение практических навыков. В рамках проекта планируется проведение семинаров с участием известных журналистов, имеющих многолетний опыт профессиональной деятельности, а также тех, кто вносит вклад в развитие журналистики в сфере культуры.

Первый семинар проекта "Закулисье культуры: тайны журналистики" стартует 4 марта в 11.00 при поддержке Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана. Его гостем станет глава отдела культуры АМИ Trend, обладатель медали "Терегги", журналист Вугар Иманов.

Вугар Иманов расскажет о значении журналистики в продвижении и пропаганде национальных духовных ценностей, а также о современном состоянии журналистики в сфере культуры, затронет положительные и отрицательные стороны влияния современных технологий в этой сфере.