В газете Шеффилдского университета опубликована статья о карабахском конфликте
В газете Шеффилдского университета, одного из престижных высших учебных заведений Великобритании, опубликована статья "The Karabakh Conflict and the Minsk Group: A case of failed mediation" (Карабахский конфликт и Минская группа: неудачное посредничество).
Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.
Согласно информации, в статье, вышедшей по инициативе руководителя действующего в университете Азербайджанского студенческого общества Тураны Абдуллаевой, широко представлена информация о Ходжалинском геноциде, кратко проанализированы политика Минской группы, причины, приведшие ко второй Карабахской войне, затронуты современные геополитические вопросы.
С полным текстом статьи можно ознакомиться по ссылке:
https://uospolsocpaper.com/2025/02/26/the-karabakh-conflict-and-the-minsk-group-a-case-of-failed-mediation/
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