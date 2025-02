https://news.day.az/politics/1733628.html

В газете Шеффилдского университета опубликована статья о карабахском конфликте

В газете Шеффилдского университета, одного из престижных высших учебных заведений Великобритании, опубликована статья "The Karabakh Conflict and the Minsk Group: A case of failed mediation" (Карабахский конфликт и Минская группа: неудачное посредничество). Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.