В университетах Азербайджана появятся новые специальности, соответствующие требованиям современного рынка труда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, по этому поводу состоялось первое заседание Комиссии, созданной для разработки новых образовательных программ. В её состав вошли 9 рабочих групп по различным направлениям.

По словам экспертов, создание 7 новых специальностей на уровне бакалавриата, 20 - в магистратуре и 8 - в резидентуре поспособствует увеличению числа квалифицированных кадров.

Эксперт по образованию Камран Асадов отметил, что новые магистерские программы позволят студентам углублять знания именно в той сфере, в которой они получили бакалаврское образование.

Также он подчеркнул, что введение специальности "Математико-физическое преподавание" в рамках первого группы направлений поможет устранить нехватку педагогов в регионах. Кроме того, новая специальность "Специальная педагогика" в третьей группе направлений будет способствовать обучению детей и студентов, нуждающихся в особом подходе.

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