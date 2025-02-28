Карта карте рознь: очередное разоблачение армянского реваншизма

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Блогер Альберт Исаков продолжает выводить армянский нацизм и реваншизм на чистую воду.

Накануне на своей странице в Facefook Исаков поделился интересным фактом. 27 февраля 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал запись в своем профиле, разместив фото обложки буклета, который распространялся в преддверии конституционного референдума, назначенного на апрель. Тот референдум был отложен из-за вспыхнувшей пандемии. Отметим, что планировавшиеся изменения ничуть не касались территориальных претензий к соседям, а были направлены на лишение власти Конституционного суда, в котором заседали нелояльные Пашиняну судьи, назначенные его предшественниками.

В преддверии референдума, проводя агитацию среди армянства, премьер Пашинян разместил на буклете карту Армении с включенными в нее оккупированными на тот момент территориями Азербайджана.

Более того, в сопровождающей фото записи указано, что внутри буклета даже больше интересного, чем на обложке. Что именно там было записано для удовлетворения общеармянских амбиций и в пользу пиара самого Пашиняна, нетрудно догадаться. Но сегодня это все уже не важно. Важно другое - Пашинян все еще не удалил этот пост, хотя уже пятый год клянется в признании территориальной целостности Азербайджана. Возможно, он о нем позабыл, но позабыть о подобном компромате может рядовой армянин, главе же Армении следует быть очень внимательным, чтобы его слова не расходились с делами. Могут ли в Баку относиться к его миротворческим излияниям без сомнений, когда на его странице в соцсети все еще размещена подобная карта?

Впрочем, куда интереснее карты комментарии к этому посту армянского премьера. Сколько в них радости, торжества, гордости. Армяне диаспоры настолько вдохновлены, что требуют создать возможность проголосовать на референдуме за изменения в конституцию новой, расширившейся Армении, а кто-то утверждает, что карта неправильная, так как "армянские земли" должны расширяться еще на запад и на восток...

Вряд ли кто-то из устроившей радостный галдеж националистической шушеры мог предположить, как круто все изменится всего через несколько месяцев. Что их премьер теперь будет ездить по миру совсем с другой картой.