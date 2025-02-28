Apple будет выпускать бюджетные iPhone каждый год

Компания Apple пересмотрела график выхода бюджетных смартфонов и намерена каждый год выпускать iPhone e-серии. Об этом сообщают аналитики CIRP, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксперты предполагают, что iPhone 17e может появиться уже в следующем году, через несколько месяцев после релиза основных моделей. Судя по всему, Apple намерена предлагать бюджетные модели в каждой серии. Ранее iPhone SE выходил раз в несколько лет: в 2016, 2020 и 2022 годах, а в 2013 году был представлен iPhone 5c. Это был более доступный аналог iPhone 5, представленного годом ранее.

Отмечается, что iPhone 16e позволяет снизить порог входа в экосистему Apple для пользователей. Те, кто ранее выбирал Android-смартфоны из-за высокой стоимости iPhone, смогут обратить внимание на модели "e", получая при этом доступ к основным функциям флагманских устройств.

В то же время продвинутые версии iPhone продолжат предлагать более широкий функционал, в том числе поддержку MagSafe и дополнительные камеры. Таким образом, бюджетная версия не должна негативно отразиться на продажах Pro-версий.

Компания Google придерживается похожего подхода уже несколько лет: сначала она выпускает флагманские смартфоны Pixel, а затем, спустя некоторое время, - более доступные модели Pixel с индексом "a".