Завершился визит Президента Гвинеи-Бисау в Азербайджан

28 февраля завершился официальный визит Президента Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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