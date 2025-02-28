https://news.day.az/politics/1733534.html Завершился визит Президента Гвинеи-Бисау в Азербайджан - ФОТО 28 февраля завершился официальный визит Президента Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Завершился визит Президента Гвинеи-Бисау в Азербайджан - ФОТО
28 февраля завершился официальный визит Президента Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало в Азербайджан, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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