Азербайджан и Сомали рассматривают возможности сотрудничества в геологоразведке

Азербайджан и Сомали обсудили возможное сотрудничество в сфере геологоразведки, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную нефтяную компанию SOCAR.

Обсуждения состоялись в ходе встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с министром нефти и минеральных ресурсов Федеративной Республики Сомали Дахиром Шире Мохамедом.

В ходе встречи было подчеркнуто, что состоявшиеся 12 февраля текущего года переговоры между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Сомали Хасаном Шейхом Махмудом создали благоприятную основу для развития сотрудничества между двумя странами в различных направлениях, в том числе в энергетическом секторе.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в области развития человеческого капитала в нефтегазовой сфере Сомали, включая обучение сомалийских студентов в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (BANM) и повышение квалификации сомалийских специалистов в нефтегазовой отрасли.

Кроме того, на встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в различных направлениях энергетического сектора, включая геологоразведку и трейдинг, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.