https://news.day.az/economy/1733500.html Азербайджан и Хорватия обсудят новые инвестиционные возможности Сегодня в Хорватии состоится Хорватско-Азербайджанский инвестиционный форум. Как сообщает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X. "Сегодня вместе с коллегами мы начинаем рабочий визит в Хорватию.
Азербайджан и Хорватия обсудят новые инвестиционные возможности
Сегодня в Хорватии состоится Хорватско-Азербайджанский инвестиционный форум.
Как сообщает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.
"Сегодня вместе с коллегами мы начинаем рабочий визит в Хорватию. В рамках визита проведем встречи с представителями правительства этой страны, в ходе которых обсудим двусторонние экономические отношения. Кроме того, примем участие в Хорватско-Азербайджанском инвестиционном форуме", - отметил министр.
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