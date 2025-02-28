https://news.day.az/economy/1733500.html

Азербайджан и Хорватия обсудят новые инвестиционные возможности

Сегодня в Хорватии состоится Хорватско-Азербайджанский инвестиционный форум. Как сообщает Day.Az, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X. "Сегодня вместе с коллегами мы начинаем рабочий визит в Хорватию.