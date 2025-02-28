Финансовая поддержка ЕС - основа для расширения IGB

Финансовая поддержка Европейского Союза (ЕС) имеет ключевое значение для расширения интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Об этом сказала исполнительный директор оператора газопровода ICGB Теодора Георгиева на энергетическом саммите в Болгарии, сообщает Trend со ссылкой на компанию, передает Day.Az.

"Региональное сотрудничество имеет решающее значение, и мы должны оставаться гибкими для рыночных решений, особенно в рамках инициативы Вертикального газового коридора. Расширение газопровода IGB остается приоритетом для ICGB, так как оно важно для укрепления долгосрочной энергетической безопасности в регионе. Однако интерес со стороны рынка на данный момент ограничен, что делает структуру финансирования на основе субсидий или грантов необходимой для обеспечения конкурентоспособности газопровода", - сказала она.

Георгиева подчеркнула, что обеспечение правильных механизмов финансирования является ключевым для поддержания жизнеспособности IGB, особенно как возможного маршрута для безопасных и диверсифицированных поставок газа в Молдову и Украину.

"Поддержка ЕС является основой для реализации этого расширения - субсидии или грантовое финансирование обеспечат продолжение надежных и экономичных поставок через этот газопровод. Газ останется важным элементом энергетической структуры Европы, и Европейская комиссия не может игнорировать этот факт", - добавила она.

Как сообщается, все участники обсуждения подтвердили высокую значимость и надежность Южного газового коридора и ключевую роль Вертикального газового коридора, призвав к европейской солидарности для реализации этого проекта.

Отметим, что IGB соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и является частью Вертикального газового коридора. Газопровод укрепляет энергетическую безопасность региона, обеспечивая доступ к природному газу из новых и диверсифицированных источников. В настоящее время пропускная способность газопровода составляет 3 миллиарда кубометров в год, и имеет потенциал для расширения технической мощности до 5 миллиардов кубометров. Интерконнектор обеспечивает около 70 процентов внутреннего потребления природного газа Болгарии и является надежным маршрутом для диверсифицированных поставок на ключевые рынки, такие как Молдова и Украина.