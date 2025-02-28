https://news.day.az/world/1733590.html В Европе вновь подскачили цены на газ На сегодняшних торгах цена за 1000 кубометров газа в Европе превысила 500 долларов. Как передает Day.Az, 28 февраля стоимость апрельских фьючерсов по индексу TTF (нидерландский "Title Transfer Facility" - самый ликвидный виртуальный центр продаж в Европе) составила $500,4, что на 3% больше предыдущей цены ($485,8).
В Европе вновь подскачили цены на газ
На сегодняшних торгах цена за 1000 кубометров газа в Европе превысила 500 долларов.
Как передает Day.Az, 28 февраля стоимость апрельских фьючерсов по индексу TTF (нидерландский "Title Transfer Facility" - самый ликвидный виртуальный центр продаж в Европе) составила $500,4, что на 3% больше предыдущей цены ($485,8).
Транспортировка азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) началась 31 декабря 2020 года.
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