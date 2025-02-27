https://news.day.az/economy/1733349.html Названо количество утечек в интернет данных с банковских карт в Азербайджане В результате поисков, проведенных "Cypho", продуктом кибербезопасности Азербайджана, в прошлом году было обнаружено более 70 тысяч утечек в интернет-пространство данных с банковских карт.
Названо количество утечек в интернет данных с банковских карт в Азербайджане
В результате поисков, проведенных "Cypho", продуктом кибербезопасности Азербайджана, в прошлом году было обнаружено более 70 тысяч утечек в интернет-пространство данных с банковских карт.
Как передает Day.Az, об этом сказал сегодня журналистам начальник департамента информационной безопасности Агентства инноваций и цифрового развития Эльман Керимли.
Он отметил, что информация об этом была передана в государственные органы.
Отметим, что "Cypho" - это локальный продукт кибербезопасности, поддерживаемый в рамках проекта "Cyberpark" агентства.
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