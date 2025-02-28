В разных странах Европы созданы уголки, посвященные годовщине Ходжалинского геноцида

В "Домах Азербайджана", действующих в разных странах Европы, созданы памятные уголки, посвященные 33-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что уголки памяти созданы в "Домах Азербайджана", функционирующих в Зальцбурге, Варшаве и Кракове, Тулузе, Магдебурге.

В памятных уголках размещены буклеты и другая печатная продукция о Ходжалинской трагедии, фотографии, отображающие этот геноцид, возложены цветы, зажжены свечи. С глубоким уважением почтена светлая память мирных жителей, погибших в Ходжалинской резне.

Подчеркивается, что эта работа, проводимая диаспорскими организациями и активистами, очень важна с точки зрения доведения до международной общественности реалий, исторических фактов.