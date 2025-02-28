Избран новый член правления Союза судей Азербайджана

В Союзе судей Азербайджана состоялись выборы на вакантное место в правлении.

Как передает в пятницу Day.Az об этом сообщил заместитель председателя Союза судей Азербайджана Санан Гаджиев.

Он выдвинул кандидатуру судьи Коммерческой коллегии Верховного Суда Азербайджана Бахрама Мамедли.

Его кандидатура была поддержана другими судьями, и Бархам Мамедли был избран членом правления Союза судей.

Отметим, что сегодня в Баку проходит первый форум судей Азербайджана.