https://news.day.az/society/1733568.html Избран новый член правления Союза судей Азербайджана В Союзе судей Азербайджана состоялись выборы на вакантное место в правлении. Как передает в пятницу Day.Az об этом сообщил заместитель председателя Союза судей Азербайджана Санан Гаджиев. Он выдвинул кандидатуру судьи Коммерческой коллегии Верховного Суда Азербайджана Бахрама Мамедли.
Избран новый член правления Союза судей Азербайджана
В Союзе судей Азербайджана состоялись выборы на вакантное место в правлении.
Как передает в пятницу Day.Az об этом сообщил заместитель председателя Союза судей Азербайджана Санан Гаджиев.
Он выдвинул кандидатуру судьи Коммерческой коллегии Верховного Суда Азербайджана Бахрама Мамедли.
Его кандидатура была поддержана другими судьями, и Бархам Мамедли был избран членом правления Союза судей.
Отметим, что сегодня в Баку проходит первый форум судей Азербайджана.
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